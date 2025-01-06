193又爆Seed反擊Haters　網民叫「怕畀人鬧」姜濤學嘢

ERROR成員193向來火爆，不時正面還擊Haters，日前ERROR亮相叱咤頒獎禮，有網民指坐在台下的193全程黑面，出PO狠批：「其實193首首歌都X口X面係想點？」193亦有轉發並回應：「尋晚開場前先話以後所有頒獎禮都要戴黑超先得」，豈料該網民仍咬住唔放：「你唱歌咁難聽，連歌手席都無資格坐」，又寸爆193食白果，即辣着他連環開炮反擊：「咦，但係我真係坐緊喺度，毒X係接受唔到現實嗎？」、「年年都冇獎攞㗎啦，你覺得咁樣就攻擊到我嗎？我賺到錢買跑車買我自己鍾意嘅嘢就已經開心滿足㗎啦，咁你呢 ？係咪好叻㗎 ？講嚟聽吓等我開心吓。」火藥味極濃。

之後網民再寸他永遠冇獎攞，他再爆Seed：「嗱，首先同你講聲我喺自己公司頒獎典禮係攞過獎嘅，第二就係呢，其實你都一樣係坐喺度，只不過你坐喺屋企打字，而我就坐喺頒獎典禮歌手席度睇show咁解，所以正確啲嚟講，我哋兩個坐喺度嘅高度都完全唔同」，並豁達表示：「講真，我坐咗咁多年你覺得我介意嗎？你有咁多時間去憎恨一個人，不如試吓去諗吓自己點解咁廢，然後努力啲好過啦，加油兄弟，我要去做嘢了，唔能夠做你人生導師咁耐」。對於網民駁斥他在自己公司頒獎禮才有獎，他就回應指：「如果你話自己公司個個都有獎，咁你就得罪緊好多藝人啦。每年啲獎就係得咁多個，總有好多人攞唔到獎，同埋我哋係公開投票結果嘅」，並指自己睇騷時經常會黑面冇表情，並非只有在叱咤台下。

193言論一出獲不少網民支持，歌手洪卓立亦力撐「冇表情唔等於唔專心」，更有網友封他為「Haters教育家」，並以他與「怕畀人鬧」的姜濤作對比，指姜濤應向他學習如何應對Haters。