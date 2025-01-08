范冰冰谷胸現身外國妝容炒車　撞樣《射鵰》癲婆梅超風

內地女星范冰冰之前因為逃稅問題而令事業受挫，近年改向外地發展，並選擇移居香港。最近有社交網用戶，將她最新身在外國的視頻放上網，她穿上低胸裝打扮性感，但妝容和髮型卻出了事，被內地網民高呼撞樣《射鵰英雄傳》經典角色梅超風！

1983年版本《射鵰》極受歡迎，角色深入民心，黃日華和翁美玲飾演的郭靖和黃蓉，可謂經典中的經典。除了主角外，由黃文慧出演的梅超風亦都深深烙印在網民的腦海中，想不到今次冰冰的造型，竟然和梅超風撞到正。

在這段視頻中，冰冰出席外地發布會，身旁有2位外籍男士，一齊企定定供記白拍照。冰冰打扮性感冷艷，一身超低胸黑色連身裙十分搶眼，盡展她豐滿的身材，而一頭黑髮加一個黑色束髮帶有點懷舊風。冰冰的妝容亦傾向懷舊，兩邊蘋果肌非常突出。

網民看到這造型，就瘋狂留言：「妥妥的梅超風哈，愈來愈嚇人了」、「我第一個反應也是」、「第一眼真的很像」、「我也想說好像梅超風」、「我以為就我一個人說像梅姐，果然大家的看法一樣」、「梅超風轉世了嗎？」另外亦有網民指冰冰的造型經常出事，要另聘高明為她設計造型。此外亦有人指：「主要是臉沒有以前的膠原蛋白了，就是通俗點歲月不饒人，女人就怕老，年齡大了即使把戰袍披上也沒那麼有感覺了。」