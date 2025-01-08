最佳餐廳頒獎禮　嚴選3大頂級食府

每逢年頭都是各大頒獎禮舉行之時，國際知名餐廳指南《La Liste》自2015年起便邀請數千名廚師和顧客對全球逾3.5萬間餐廳進行打分，早前2025年度全球最佳餐廳榜單正式出爐！在當今世上最佳的一千家食肆中，今年共有9家餐廳並列第一，同獲99.5高分數，今次介紹其中三間食府，不論是法式菜餚、日式Fusion菜還是精緻創意料理，皆能引領食客開始一段頂級饗宴之旅！

地位超然 影后捧場

星級主廚Guy Savoy在業界地位超然，曾連續多年獲《La Liste》評為全球最佳廚師，其位於巴黎的Restaurant Guy Savoy雖於前年被米芝蓮由三星降為二星，一度震驚業界，但無阻它連續8年蟬聯《La Liste》頒布為全球最佳餐廳之一。餐廳位於巴黎錢幣博物館內，這座18世紀的建築物坐落在塞納河邊，內部裝潢古典優雅，獨特的雕塑和壁畫平添文化氣息；同時設有6個大廳與11面巨型玻璃窗，隔岸對望羅浮宮、法國學院及新橋等巴黎地標，絕對是打卡勝地，難怪連前美國總統奧巴馬、奧斯卡影后楊紫瓊、足球明星碧咸夫妻也曾是座上客。

Guy Savoy之所以被譽為世上最佳，源於高超的烹飪技術及創新菜餚，而且餐單細心地提供5國語言，每次上菜有專人解說，叫人有賓至如歸的感覺。招牌菜是黑松露雅枝竹濃湯，搭配蘑菇及千層忌廉蛋糕，湯質幼滑味道濃厚，松露郁香更是餘韻不絕。海鮮控必嘗帶殼扇貝拼佐稠醬，多彩擺盤如藝術品般呈現。近海風味香烤帶鱗鱸魚則外脆肉嫩、脂香誘人，同樣叫人一吃難忘。主菜有布雷斯雞肉拼酥皮雞腿白肉、釀米飯和餅狀肥肝，布雷斯雞號稱「法國國雞」，烹調後仍然保持嫩滑且無渣富嚼勁，屬必吃菜式。甜品有香料秋月梨、栗子和胡椒葉，也有雪糕拼盤配懷舊餅乾選擇，糅合創新與傳統。

匠人精神 不時不食

SingleThread Farms位於美國加州希爾茲堡，由廚師Kyle Connaughton和農夫妻子Katina共同創立，自2016年開業即拿下米芝蓮二星殊榮，現已躍升為三星食肆。餐廳提供宿泊服務，擁有52個座位，還有幾間客房供貴賓留宿盡歡。落日大窗戶更把農場景觀引入室內，讓食客與食物來源地緊密連結。

師承日本料理的Kyle深受當地文化影響，餐廳由鍋具、餐具至花器均出自日本工匠之手；同時把款待精神Omotenashi融入其中，廚房設有吸音建材以減少聲浪對客人的騷擾；閉路電視顯示每桌用餐進度、過敏食材或特殊需求，藉此提供客製化服務；客人離開時全體職員更不會背部示人，堅持正面歡送以示敬意。

所謂靠山食山，餐廳的食材7成取自農場的5英畝土壤，主張不時不食，菜單每5天便更換一次。特製菜單共計11道料理、9杯餐酒，每一道都是對當地風土的禮讚。例如第一道菜「Late Summer in Sonoma」便由各種時令的蔬果與海鮮組成，食時無分次序，搭配淡味餐酒零舍開胃。之後是色澤豐富的刺身拼盤，內有比目魚、白魚及吞拿魚，伴碟是當地士多啤梨，入口清甜鮮美。主菜以珍珠雞拼上冬南瓜，再以羽衣甘藍包成肉卷狀，蘸上柚子醬分外Juicy美味。

自然為本 創意料理

星級名廚Simon Rogan於2002年開設高級創意歐陸餐廳L'Enclume，法語解作「鐵砧」，這種傳統的鐵匠工具正正寓意Simon的努力不懈，時隔廿多年餐廳如今已是米芝蓮三星食府。Simon的爸爸以前在蔬果批發市場工作，每天下班都把當天新鮮的農產品帶回家，這種成長經歷令他成為「從農場到餐桌」（Farm-To-Table）的推廣先驅，堅持使用新鮮的有機食材入饌，食材不但來自世界各地，更多來自當地農場和街市。餐廳建於一間石屋內，座位不超過10個，沒有非常華麗的室內裝潢，布置如同居室般簡潔舒適，呼應了Simon「以自然為本」的理念。

餐廳沒有固定的餐牌，每晚由主廚創作自然風味的料理，精緻的擺盤將每一道菜提升到藝術品水準，客人往往要「估估吓」，放入口後才發現箇中真味。當中的鱒魚餡餅綴以冬蘿蔔與醃玫瑰，層次分明兼帶花朵芳香。叫人難忘的還有海藻奶凍牛肉湯，混合了名貴魚子醬及新莫爾登生蠔，將簡單的食材變得殊不簡單。至於乾熟鴨肉則配以鹹醋栗及春蕓薹（油菜花），鴨肉緊實多汁、脂肪部分入口即化，加上由甜車葉草打成的醬汁，口感超豐富！務必一試的還有康沃爾蟹肉，混合蘋果、薯仔、雞皮和春筍烹調，配搭相當新穎。最後看似鵝卵石的又是甚麼？原來是薄荷味的迷你蛋糕，叫人驚喜連連！