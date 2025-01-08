MIRROR全員爭提名香港金像獎影帝　43年來第一次

《第43屆香港電影金像獎》即將於4月27日舉行，大會早前已向合資格參與首輪投票的選民及專業評審，發放2024年度香港正式公映電影片目，並列出一眾香港電影為演員與幕後工作人員報名遴選的獎項。其中名錄中不乏賣座電影《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》等，亦包括偶像天團MIRROR成員主演作品《盜月者》、《十二怪盜》及近期上映的《久別重逢》。

由MIRROR全體團員主演的《十二怪盜》，在金像獎片目上驚喜列出12位成員的名稱，為MIRROR所有成員報名遴選「最佳男主角」獎項，陣容齊集報名爭奪影帝殊榮，相信單部電影報名12位男主角，成為金像獎43年極為罕見的歷史性現象。

雖然MIRROR各成員在電影中戲份平均，但為全體成員報名遴選「最佳男主角」或會造成「𠝹票」的效果，對MIRROR成員憑《十二怪盜》入圍或造成負面影響。而去年憑《十二怪盜》首次跨入大銀幕的除了報名「最佳男主角」，則同時報名遴選「最佳新演員」獎項。

至於由陳卓賢（Ian）主演、去年底上映的電影《久別重逢》，則讓鏡粉與觀眾驚訝地為Ian以男配角身份報名遴選，而他亦大有機會角逐最佳新演員和原創歌曲獎，隨時叫3飛。鄭伊健則以男主角身份報名遴選。在《久別重逢》劇情中，鄭伊健與Ian分別飾演中年及少年版蘇昇華，二人戲份各佔片長一半，與貫穿全片的許恩怡戲份相距甚大。

Ian於2024年首次跨入大銀幕，先後合演及個人主演電影，對於以《久別重逢》男配角身份報名金像獎，估計具有「走線」的考慮，希望在競爭相對較低的男配角行列爭取提名與奪獎，並把握首次參演電影的一年爭奪新演員殊榮。