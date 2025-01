Peter, Paul and Mary成員離世 區瑞強難忘合作經歷:佢係我恩師!

美國60年代經典民歌組合Peter, Paul and Mary 成員Peter Yarrow昨日於紐約不敵癌魔離世,享年86歲。視Peter為「偶像」及「師傅」的區瑞強(Albert)對他的離世感震驚。

Albert接受東網訪問時表示剛剛才得知Peter Yarrow離世並即時反問他何時離世及死因,他於訪問中細說從頭憶述與Peter的「故事」,Albert稱Peter,Paul and Mary是60年代至70年代的民歌界殿堂級組合,由於組合的關係,他最初唱民歌時一定會選擇Peter,Paul and Mary的歌曲來唱。他憶述當年Peter有個名為「不要欺凌」的全球宣傳運動並創作了一隻主題歌《Don't Laugh at Me》,其中一站是香港,他得知Albert是香港具代表性的創作歌手,所以就親自來電邀請合作。

Albert表示收到Peter來電時,他誤以為是「電騙」。而後來Peter來港時最令他感動是被對方大讚唱功,Albert受訪時透露除了他之外,好友林子祥(阿Lam)都是Peter,Paul and Mary的忠實擁躉,Peter來港時他亦特別要求Peter在一張紀念唱片上簽名送給阿Lam,Albert在訪問中亦要多謝阿Lam將Peter創作較少人聽的歌曲多次改編成廣東歌如《我要走天涯》、《三人行》與《一個人》。最後Albert透露他將會於本周主持的電台節目中加插一個紀念Peter的環節,與嘉賓一同唱Peter的名曲。