張可頤放下身段轉行沖咖啡？曾傳2度拒嫁億萬富商

經典視后張可頤曾獲封「TVB一姐」，原本去年事隔12年後回巢拍攝有醫療版《新聞女王》之稱的新劇《巨塔之后》，可惜最後因檔期不合而辭演，令不少觀眾大失所望。不過觀眾依然能在社交網見到張可頤多姿多采的生活。日前她竟放下身段，到咖啡店打工？

張可頤分享在酒店咖啡廳打工的照片，戴上Cap帽及綠色圍裙的她，在咖啡機前沖咖啡，沖得似模似樣。她一如既往地靚女，皮膚白滑，絕對是靚女店員！不過張可頤當然是為咖啡店宣傳，她豪氣發文指：「我請！」不少人都留言指要排隊落單。

張可頤曾是無綫四大花旦之一，2005年參演內地劇《長恨歌》後患上抑鬱和甲狀線功能亢奮停工休養，並於2009年復出，2012年從TVB跳槽港視，可惜之後港視不獲發牌。早年張可頤以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，豪擲300萬港元裝修新居，有報道指張可頤每個月以6位數供樓，因港視突然裁員一度令出張可頤大失預算。後來張可頤澄清，以往努力工作及投資賺到些少錢，又自言是很保險的人，不會買一間自己供得很吃力的樓。張可頤近年不時曬出豪宅，家中有樓梯及花園，生活舒適無憂。感情方面，有傳言指張可頤單身多年，多段感情無疾而終，她曾傳出兩度拒絕嫁億萬富商，另又指她從親戚繼承了一億遺產，但張可頤一直未承認上述傳聞。