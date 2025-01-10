李準基開騷跳足3個半鐘　唱《APT.》掀高潮

韓星李準基於上月28日舉行首個澳門個人演唱會《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》，實刀未老的他唱跳三個半小時。

李準基以一身紅黑打扮現身，連續帶來了《THANK YOU》、《NOW》及《CANT' BE SLOW》三首快歌炒熱氣氛。他用中英兩語與粉絲打招呼：「大家好，I can hear you！好久不見，Miss you guys so much，食飯了嗎？好想念大家，我是李準基。」接着再唱出了《愛心樹》和《For a While》等抒情歌，當然少不了演唱多首OST，包括電影《王的男人》、韓劇《狗和狼的時間》及《步步驚心：麗》等，勾起了大家不少回憶。他也笑言不少作品已經10年以上，自言老了不少，感謝亦辛苦大家喜歡了他一段很長的時間。

李準基對粉絲有求必應，除了向幸運粉絲送出簽名海報又自拍外，亦用心練習多首中文歌，包括五月天《知足》、八三夭《想見你》、張國榮《當年情》，並特別準備了Dear Jane《哪裡只得我共你》。提到張國榮，李準基自言剛才唱得非常感動：「我從小到大是看着張國榮的作品長大，他是我很尊敬的前輩，所以想將《當年情》獻唱給大家。剛剛唱到有點感動，現場應該也有當年與我一樣喜歡張國榮的人。」

演唱會尾聲部分，李準基帶來了一連串K-Pop翻跳舞台，除了防彈少年團Jungkook的《Standing Next to You》，他更換上Big Bang隊長G-Dragon最近帶起熱潮的頭巾造型，大跳對方的新歌《POWER》及《HOME SWEET HOME》，最後更帶來了熱爆全球的流腦曲《APT.》掀高潮，為演唱會劃上圓滿句號。