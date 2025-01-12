加州山火︱荷里活名人紅星伸出援手　安祖蓮娜祖莉開放大宅收容受影響的親友

南加州災難性火災令大批居民痛失家園，一眾荷里活名人紅星即時伸出援手，其中未受影響的美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie ）周五晚（10日）與16歲兒子諾克斯（Knox）於洛杉磯百貨公司購物時就首度向傳媒回應事件。

安祖蓮娜表示她與子女怎樣協助災民，她說：「我目前正協助佢哋，我照顧緊同我好親密嘅人士收留佢哋喺我屋企住。」此外，多位女星包括荷爾芭莉（Halle Berry）與莎朗史東（Sharon Stone）亦宣布捐衣物給災民。而正身在英國拍戲的美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）就於社交網宣布捐食物及飲料給災民。

除了明星伸出援手之外，美國兩大電影公司迪士尼與派拉蒙宣布捐錢賑災，其中華特迪士尼公司就捐出1,500萬美元（約1.16億港元）為南加州災民重建家園。至於派拉蒙就捐出100萬美元（約778萬港元）給洛杉磯消防局基金、紅十字會以及Best Friends動物社會等多個機構。此外，CAA經理人公司亦成立火災基金支援受火災影響的人士。