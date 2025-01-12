袁偉豪被張寶兒突擊檢查講錯嘢　搞到「7」街瞓？

袁偉豪（Ben）與太太張寶兒向來恩愛，近日寶兒在社交網拍片分享夫妻相處之道，但更似突擊檢查，她笑言：「閒來無事，抽查一下！」片中寶兒趁食飯等位空檔，突然問Ben：「點樣去維持婚姻美滿？睇你嘅急才喇！」怎料Ben不按理出牌，勇敢發言：「梗係要老婆尊重老公啦！」寶兒沒好氣地說：「通常啲人話聽老婆話會發達喎！」Ben求饒謂：「我成日都聽晒你話，咁你都要尊重老公，畀條生路我行吖！」

寶兒續問他第二及第三點，他說：「第二樣係每買一樣畀自己嘅時候都要買一份畀太太，第三樣係互相鼓勵大家做好啲，膚淺啲係Keep好大家嘅外形，唔好令大家嫌棄大家，同Keep好個健康。」

至於寶兒自言經營關係好像經營公司，大讚老公很注重生活上的小浪漫及儀式感，要向對方學習：「仲有唔可以將所有嘢當係理所當然，每一次對方肯講畀你聽嘅時候，你唔好當係一個習慣，佢隨時有個權利選擇唔繼續，所以你要感恩。」Ben賣口乖說：「我每一次買咗咩都會返嚟講畀你聽，你放心。」未幾他自爆：「我又買咗架電單車。」寶兒即時停頓一秒，隨即笑問對方：「咁你買番啲咩畀我？」之後便停止拍攝。網民笑言Ben如此老實要「7」街瞓，又讚Ben：「睇得出袁生有點不耐煩，但是又好配合。」Ben回覆：「我直頭好煩。」