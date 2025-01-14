加州山火︱天后Britney Spears撤離寓所唔影響心情繼續跳舞

加州洛杉磯山火蔓延影響多名藝人，其中美國天后Britney Spears於社交網透露自己亦要撤離寓所並表示駕4小時車去酒店暫住。事隔幾天，大宅雖然「生死未卜」，但向來「堅離地」的Britney繼續「舞照跳」！

Britney周日（12日）於社交網繼續分享跳舞片，在前輩麥當娜（Madonna）名曲《La Isla Bonita》襯托之下穿上夏天服飾及高跟鞋跳舞。由於她早已關閉留言功能，fans冇法留言慰問她。Britney與其他明星包括丹尼斯奎特（Dennis Quaid）、Paris Hilton、Spencer Pratt以及奧斯卡金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）等被迫離開家園。

另方面，丹尼斯奎特日前受訪時透露太多朋友因今次山火而失去家園，其中他的經紀人失去了兩間屋，另一好友剛買了一間屋及同時租了另一間屋住，兩間屋都被山火燒毀。此外，美國天后Beyonce日前宣布透過旗下的BeyGOOD基金捐出250萬美元（約1,950萬港元）給洛杉磯消防福利基金幫助災民，並留言「洛杉磯，我們與你同行」。而美國真人騷女星Kim Kardashian的服裝品牌亦宣布捐衣服及內衣給受影響的家庭，她與家人亦捐餐飲給救援人員。