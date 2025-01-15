喜地歡天迎吉歲　瑞蛇金運來

【營業資訊】作為中國其中一個最重要的傳統節日，農曆新年當然要好好與家人團聚，一起品嘗美饌，度過溫馨時刻。

今個新年，富臨皇宮除了為各饕客享盡多款團年夜飯，發財春茗外，特意推出早鳥先訂全包宴及廳房先訂全包宴。值得一提的「金運宴」12位用全包宴HK$2,988至HK$3,588，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。

每席包括：

上湯生猛龍蝦（伊麵底）

鴻運乳豬伴黃袍

金磚百花球

發財好市大利

龍皇竹笙燕窩

鮑魚福祿金錢

清蒸生猛龍躉斑

當紅脆皮燒雞

家肥屋潤飯

四方鴻運

黃金萬両

每席全包原價 HK$3,588

提早落訂金每席全包 HK$2,988

*每席包百威大樽裝啤酒2支、汽水六罐、12位茶芥及加一服務費

*1月18、19、24至30日原價收費每席HK$3,588

*供應日期至2025年2月16日

顧客查詢熱線：2353 5866

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