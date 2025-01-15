喜地歡天迎吉歲　瑞蛇金運來

2025年01月15日 09:00
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    （客戶提供）
    【營業資訊】作為中國其中一個最重要的傳統節日，農曆新年當然要好好與家人團聚，一起品嘗美饌，度過溫馨時刻。
    今個新年，富臨皇宮除了為各饕客享盡多款團年夜飯，發財春茗外，特意推出早鳥先訂全包宴及廳房先訂全包宴。值得一提的「金運宴」12位用全包宴HK$2,988至HK$3,588，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。
    每席包括：
    上湯生猛龍蝦（伊麵底）
    鴻運乳豬伴黃袍
    金磚百花球
    發財好市大利
    龍皇竹笙燕窩
    鮑魚福祿金錢
    清蒸生猛龍躉斑
    當紅脆皮燒雞
    家肥屋潤飯
    四方鴻運
    黃金萬両
    每席全包原價 HK$3,588
    提早落訂金每席全包 HK$2,988
    *每席包百威大樽裝啤酒2支、汽水六罐、12位茶芥及加一服務費
    *1月18、19、24至30日原價收費每席HK$3,588
    *供應日期至2025年2月16日
    喜歡外賣的朋友，富臨皇宮更有特備其他佳節套餐，提供外賣自取，富臨網購：https://fulumcuisine.zeek.store/
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