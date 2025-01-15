新年好去處 打卡全港最大型LEGO®花海

乙巳年蛇年將至，今個新春，恒基地產旗下兩大旗艦商場馬鞍山MOSTown新港城中心及將軍澳MCP新都城中心攜手呈獻「新春開運全攻略」主題活動，兩大商場聯乘LEGO®共同打造9大開運打卡位及互動遊樂區，人見人愛的LEGO®角色更會換上喜慶新春服裝向大家拜年，今個新年齊齊到「春日開運花園」及「新春開運遊樂園」開運納福行大運，祝願大家好運沖天，大吉大利！

【MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園】

由即日起至2月16日，MOSTown新港城中心呈獻「MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園」新年主題活動，與大家開運喜迎乙巳蛇年。其中吸睛度爆燈、由樂高®專業認證大師Andy Hung洪子健打造全港最大型LEGO®花海，花海以6,888支鮮艷奪目的LEGO® Botanical系列花朵拼湊組成唯美花海，令場內洋溢着幸福浪漫氛圍，花朵數量更取自「發發發」讀音的好兆頭，寄寓各位新一年金銀滿屋，事事順景！

同場還有4大新春最旺打卡位，包括以LEGO®顆粒拼砌而成的2米高招財貓、蝴蝶等，還可暢玩4大互動遊樂區，收集滿滿福運！一眾LEGO®迷更不可錯過到「樂高®開運迎新春」期間限定店潮聖，多款2025年新品開售，其中更有不少款式如福來運轉燈（80116）、五福迎春（80117）等應節賀年盒組，讓大人小朋友都能享受LEGO®拼砌的樂趣，令人樂而忘返，歡度一個最好玩快樂的新年！此外，暢玩「家肥屋潤團年桌」、「招運鯉魚拼砌區」及「開運許願亭」並集齊其中兩個遊樂區的印章，即有機會獲得揭揭卡1張，贏取過萬份獎品，大獎更包括價值$8,888 LEGO®現金券，各位LEGO®迷萬勿錯過！

【MCP 新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園】

蛇年將至，誠邀大家今個新春齊齊過個最好玩假期！由即日起至2月16日，將軍澳MCP新都城中心聯乘LEGO Group打造「新春開運遊樂園」，人見人愛的LEGO®角色紛紛換上喜慶紅色新春服裝向大家拜年，並踴躍地為大家逐一介紹場內的5大打卡及必玩遊戲區！其中包括新春開運必到的4米高巨型「MCP開運彈珠台」、肥嘟嘟招財福貓親自坐陣的「貓肥屋潤主子殿」、巨型3.5米高LEGO®桃花樹下的「大吉大利許願池」、展示2025年最新LEGO® DUPLO®系列的「LEGO® DUPLO®行運花車」及以LEGO® City賽車坡道賽道（60460）設計、充滿動感的賀歲賽車「步步 "GO"昇極速挑戰」，憑優先體驗遊戲證完成5個遊戲後更有機會換領MCP獨家LEGO®福蛇擺設乙份，大小朋友們可免費盡情探索拼砌顆粒的樂趣，更可與親朋摯愛打卡留念，開運納福行大運，享受LEGO®遊樂園內的歡樂賀年氣氛。祝願各位新一年好運沖天、福氣常滿！

另外，商場亦首次聯乘哈拉比部落，即日至1月28日期間於MCP新都城中心2期同場加設「初春迎福市集」，多款應節特式手作、年花擺設及送禮佳品任君選擇，辦年貨必到；即日至至1月28日期間，新都城中心3期亦特設巨型「繽紛跳彈樂園」，2大充氣彈床遊玩區必定讓一眾小朋友盡情放電，蹦蹦跳跳迎新春。還有周末音樂會，邀請一眾本地歌手表演，為商場增添熱鬧節日氣氛，各位萬勿錯過！