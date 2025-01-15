《流行都市》幕前被爆食軟飯等10宗罪　全城競猜誰是渣男

近日有一名女性網民在網上投稿，控訴前男友10宗罪。她指與該男士分手兩年，但拍拖期間患上抑鬱症，至今仍然經常發噩夢，透露對方「有上電視拍都是閑情（意指《流行都市》）教煮餸，同埋有拍廣告」，自稱是「半公眾人物」，身份惹網民猜測及熱議。

女方指前男友的10宗罪包括：欠債、孤寒、食軟飯、PUA、玩失蹤、不尊重女性、保留舊愛床照、自爆偷食約炮前科、有不良嗜好及將前女友件衫畀新女朋友着。該女網友提到前男友曾多次自稱「點樣每一段關係都係偷食再偷食」、「同我講佢以前點樣周圍同人約炮」等，男方在二人分手不久後更閃電有新歡，女網民由男方與新女友慶祝一周年的日子推算，男方與自己拍拖時已一腳踏兩船。

對方亦因為爭出面銀行周身債，日日都要揸出租車搵錢，而女方稱有幫對方分擔債務。不過女方形容該前男友超孤寒：「有時搭佢車出入佢都會計番我出租價錢。如果嗰日係用咗啲時間嚟陪我，都會要我過番錢畀佢，當係包咗佢嗰日時間」女方稱自己長期都「貼仔」，男方一句要同朋友夾份做生意，女事主二話不說賣掉自己的金器，將3萬積蓄全數奉獻對方。

女方又指男方常貶低她，使她自尊心受挫並達至操縱目的，表示：「同佢一齊期間係咁話我肥，係咁話我係佢一齊過最醜樣嗰個。搞到我都抑鬱精神病要睇精神科同心理醫生，醫生都話我似係厭食症。我163高，最瘦嘅時候得87磅。佢都仲係話緊我肥，叫我做運動。」

網民對涉事男主相當好奇，如女方所言屬實，即男方除了在《流行都市》教煮餸和拍廣告，還有以下條件：（1）年齡30中至尾（3）有社交網貼出現任女友，女方做家族式保險生意，炫耀百萬圓桌會、COT（超級會員）等成就；有在電視台拍節目，為落選港姐。翻查近一年半的《流行都市》「睇餸食飯」環節，亮相過的男士至少6位，不過由於大家只得女網民單方面說法，二人亦已分手至少是兩年，事情真相及男方身份難以稽考。