加州山火︱Kim Kardashian被騙徒冒認網上募捐賑災

美國加州洛杉磯山火發生後即吸引一眾不法之徒發「災難財」，近日有人更冒認美國真人騷女王Kim Kardashian的身份於網上為災民募捐，Kim得悉後周一（13日）於社交網發文呼籲眾fans切勿受騙。

Kim於社交網分享一則電郵截圖，指有人以她的名義開電郵帳號四出叫人捐錢，而電郵主題是「Kardashian為洛杉磯受影響的人士發起的運動」，內容如下：「我是Kim Kardashian，希望你們安好？多謝支持我的fans。我想帶出有關近日於洛杉磯大火發生的訊息，我懇請大家伸出援手幫助受影響的人士。你知道我不能獨自去做，因此希望眾fans金錢的支持，多少不拘...」而真正的Kim就留言：「小心騙徒！如果任何人收到如此電郵，這個不是真的！真的很可怕。」

有不法之徒冒認Kim呃錢之外，亦有多人「趁火打劫」到受災的民居乘機搶掠，就連奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）位於「重災區」太平洋帕利塞茲的逾億港元豪宅雖然冇被大火波及，但因為保安系統失靈而成為賊人「目標」。茱莉亞周一嬲爆於社交網爆粗：「X你，搶劫者！」