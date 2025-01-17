加州山火︱Taylor Swift捐錢賑災　安祖蓮娜落區為災民派飯

加州山火發生至今已個多星期，一眾名人紅星與電影公司相繼慷慨解囊捐錢給災民，而位於當地大宅的美國天后Taylor Swift昨日於社交網留言首度回應。

她於親筆信中表示：「加州大火令太多家庭大受打擊，看到這些故事令人心碎。太多承受、損失與破壞。當許多人開始經歷人生中最具挑戰性的時期時，也有許多令人驚嘆的組織和團體聯合起來幫助這些社區重建。」之後她分享10個慈善機構的名字並表示自己都會捐錢給他們，不過就沒有透露捐款金額。

而美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）早前透露開放屋企給受山火影響的親人暫住之後，昨日她探訪一慈善機構「世界中央廚房」為一眾義工打氣之餘亦協助他們派發食物給災民。而女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）與珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）亦任義工。除了安祖蓮娜之外，美國女星Selena Gomez與音樂人未婚夫Benny Blanco 昨日亦做義工派發三文治給在場的消防員與警員。

此外，即將於1月30日舉行的群星籌款演唱會FireAid公布20位參與演出的歌手樂隊名單，其中包括Billie Eilish 、Gracie Abrams、Green Day、Gwen Stefani、Katy Perry、Lady GaGa、Red Hot Chili Peppers、洛史釗活（Rod Stewart）與史汀（Sting）等。