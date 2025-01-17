曾出歌講前度！Rose否認曾與積登史密夫拍拖

韓國人氣女團BLACK PINK成員Rose去年12月推出首張個人大碟《rosie》，其中歌曲《toxic till the end》是講述她與舊愛的故事，有人猜測Rose的舊愛是荷里活影壇巨星韋史密夫（Will Smith）的兒子積登史密夫（Jaden Smith），因積登曾與Rose合照，又曾推出名為《roses》的歌曲。

Rose接受海外媒體的訪問片段近日曝光，片中Rose手上戴住測謊機回答問題，問到《toxic till the end》中提及的前度是否積登？Rose立即否認：「不是，我們是好朋友，沒有交往過。」而測謊機顯示她沒有說謊。

而BLACK PINK今年出道9周年，4名成員依然感情要好，Rose笑言沒有關過組合聊天群組的通知，問到最經常發言的成員是誰？她便說：「Jisoo姐姐最活躍，最喜歡發搞笑迷因（Meme）的就是Lisa或者Jennie姐姐。」

她笑指因為自己的藝名是Rose，搜尋名字時經常會見到紅酒：「起初的時候真的是這樣，但最近發現我的名字先出來，我贏了紅酒。」