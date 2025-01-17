限定味力　創意又獨特

臨近農曆新年，不少品牌相繼推出賀年版及新款限定版的美食，讓大家可以自用或送禮，歎住迎新歲。

脆味登場

人氣雪糕品牌口味多多，更不時推陳出新，最近就為旗下其中一款大熱口味的曲奇雲呢拿雪糕升級成升級版曲奇雲呢拿雪糕，加入更多曲奇碎，家庭裝增量達80%，而迷你杯增量更達50%，脆皮雪糕批的脆皮外層曲奇碎亦增加45%，叫粉絲滿足！此外，品牌由即日起推出全新經典三重奏迷你杯3杯裝，包括朱古力雪糕、雲呢拿雪糕和升級版曲奇雲呢拿雪糕。無論是自私食家派對慶祝都合適。為了緊貼歐美的雪糕新食法熱潮，品牌亦帶來全新創意食法，分別是首次公開的「朱古力雪糕配日本七味粉」和「雲呢拿雪糕配橄欖油和海鹽」，雪糕粉絲的Jeremy李駿傑亦率先試食，認為創意配搭顛覆味蕾，令雪糕更有「味」力！至於全新的Signature Cakes系列就有「經典呍香」、黑白情迷等多款新味，是團圓飯敍後的甜美句號！

活力港味

本地烘焙品牌最近與名氣運動用品品牌合作，推出一系列「港味 × 原創」主題的聯乘周邊及期間限定聯乘風味包括「三間奶茶撻」及港式奶茶曲奇。奶茶撻面以糖粉灑上三間標誌，配上特別設計的聯乘包裝，打卡一流！推廣期於烘焙店惠顧滿指定金額即可獲贈開運利是，內有運動用品店折扣券及其他優惠等。而運動用品門店於新年期間推出多款主題服飾包括賀年元素、「港味原創」為設計靈感的Hong Kong Brand Tee等，消費滿指定金額可換限定港式奶茶味曲奇外，還可換取別注版利是封，亦有期間限定聯乘版港味原創毛神神掛飾包括蛋撻、菠蘿包、運動鞋和招財貓，可愛度爆燈！

地道風味

源自鯉魚門的老字號餅家今個新年推出多款限定禮盒，好似金磚鳳梨酥禮盒、金元寶鳳梨酥禮盒，坊間少有的果仁糕禮盒，以及多款經典及新派的賀年美食好似角仔、花生角、鮑汁花生角、避風塘肉鬆角、芝麻脆球、肉鬆如意球等。當中的金磚鳳梨酥禮盒用上金黃色禮盒盛載盒酥餅，外皮酥脆而餡料澎湃又甜度適中，象徵富貴，有金銀滿屋寓意。健康之選的紫無花果夏威夷果仁糕禮盒就用上纖維及營養豐富的紫無花果配上夏威夷果仁製作，微甜又口感豐富。