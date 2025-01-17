蔡卓妍獲讚女中豪傑　張繼聰笠高帽：好respect！

由張繼聰（阿聰）及蔡卓妍（阿Sa）為領銜主演的賀歲片頻接受訪問做宣傳，日前在訪問中，阿聰表示和阿Sa的合作緣份可以追溯到《戀上你的床》，他說：「當時我係臨時演員嚟嘅啫！但係我就畀咗自己個身份，就係阿Sa嘅前度！連阿Sa都唔知！我就好入戲喇！」

在賀歲新片中，阿Sa最難忘就是和胡楓的拍攝戲份，她說：「我真係好respect修哥（胡楓）! 佢真係好勁！已經95歲，雖然現場個劇本對白不停改，但係佢每一次都接到，真係令人非常佩服！」而阿聰最難忘就是Ending場口，他謂：「因為嗰場全世界嘅演員都喺度，直情玩到癲咗！我同朱栢康，白只同楊偉倫撞埋一齊，都只係會互相傷害對方！其中有一場，其實阿Sa可以唔喺度，但係我哋係都要佢喺度！佢嘅反應先至係最好睇！」

賀歲片以賭為題材，阿聰明言自己不愛賭錢：「可能因為細個嘅時候，同啲friend都有聚埋一齊玩下，點知將所有嘅零用錢輸晒！所以從此之後就唔再賭，而新年同啲屋企人玩嗰啲，唔係叫做賭！係叫做派錢！」阿Sa亦不認自己有賭運：「我諗我嗰啲唔係叫做好運！ 係以技術取勝囉！哈哈哈！」

早前阿Sa在訪問中表示要請阿聰「吃便便」，阿聰就笑言非常榮幸：「你睇下佢之前請食嗰啲，鄭伊健呀！張智霖呀！全部都係有型嘅，即係我同佢哋同一類啦，其實講真嗰句，阿Sa係有一個親和力喺度，同埋我覺得佢係女中豪傑，人間傳奇囉！你諗吓佢入行咁多年，佢仲係好正常，冇畀名利左右到，仲有一個俠義嘅精神，所以我好respect佢！」

阿Sa就覺得和阿聰合作是開心事：「同佢傾偈好容易畀佢開心感染到啦，跟住有啲學術性嘅問題問佢，佢又可以答到你喎，我覺得佢個人真係好Full呀！尤其是今次有好多時間同佢相處，佢簡直係打開咗我！我覺得自己完全唔同晒，喺拍戲嘅現場，都畀咗好多idea我，有段時間我都覺得自己綁手綁腳，我都唔識點樣形容，但係今次每場戲對戲嘅時候，佢都畀咗好多唔同嘅諗法我，令我覺得好舒服。」