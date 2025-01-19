古天樂不擔心到泰國　李幸倪計劃年尾在紅館開騷

藝人古天樂、李幸倪(Gin Lee)、朱鑑然等在沙田馬場出席活動。古天樂以形象大使身份評審及頒發「最佳服飾大獎」。一身西裝骨骨有型打扮的他講到着衫要求，他覺得最重要是着上身舒服、自然，不要衣不稱身。問到有甚麼服裝他不會穿？他笑稱不穿女裝，但印象中拍戲好像穿過一次，又透露當年也希望好像張國榮在《霸王別姬》一樣作反串演出，但現在相信不會反串演出，亦因為要看市場需求。

問到覺得自己的女裝扮相靚嗎？他說：「咁又唔知喎，我咁多鬚，最靚都係哥哥張國榮。」年近歲晚他指還沒收爐，將要到馬來西亞等地宣傳賀歲片，講到東南亞泰國等地出現「賣豬仔」拐賣到「KK園區」事件，他認為大家要分清楚那些是誘騙，並不是四處捉人拐賣，認為在泰國市中心，好似去四面佛拜神也不用太擔心，自己則慶幸多年到外地，也幸運地沒有遇上被偷竊、遺失等麻煩事。講到他受訪指今年投資開戲會大減，他指公司會開拍數部新片，自己暫時接了一兩部電影拍攝，相信到年中會有其他電影拍攝。

擔任表演嘉賓的Gin Lee透露計劃年尾在紅館開騷，更希望挑戰4面台演出，新年將會放假小休叉電，但假期後將要再準備操弗，為事業衝刺。講到早前奪得叱咤女歌手金獎，男友可有為她慶祝及送禮物獎勵？她笑指有與家人、朋友及各界別的人士慶祝，但自己對物質沒有太多要求，就沒有要求男友送禮物。講到入場可有斬獲？她自言是投注新手，但直言有貼士，也贏了少少錢，過往曾根老闆入場，有貴人相助，最多贏過4位數字，相當開心。