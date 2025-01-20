融入自然地貌 草坪頂前衞建築

享受人生，最緊要開心！愈來愈多研究顯示，親近大自然與綠地，哪怕是短短10分鐘，也足以改善心情、紓緩壓力，更何況在綠意盎然的山林間居住，走出大門已可嗅到花香、聽到鳥語，是何等寫意的體驗！今次介紹的概念建築，除了遠離煩囂，其頂部更披上一層綠色外衣，跟周邊地貌無縫連接，讓住戶可以真真正正融入大自然。

Sustainable Architecture : Integrating Technology and Aesthetics@德國漢堡

由設計工作室Pedram KI-Studio與Studio Artnik Architect合力構思的「Sustainable Architecture : Integrating Technology and Aesthetics」，試圖為德國漢堡規劃一幅面積達110,000平方米的可持續農業用地，當中包括可供旅客留宿的住宅設施，希望給未來城市發展提供一個可行的樣板。

從預想圖所見，該項概念建築坐落於山坡上，有多款設計，其中一款由多座半球形小屋組成，每座小屋的頂部均以草皮覆蓋，放眼望去，貌似披上綠色外衣的機械甲蟲。另一款設計的屋頂呈波浪形，像自然生成的地貌，除了布滿大大小小的太陽能電池板，還被塑造成綠色花園，跟周圍的自然環境互相呼應！

室內方面，客廳、臥室、庭院等設施一應俱全，布置以Earth Tone為主調，看似簡約卻不失時尚感，當中可見圓形天窗與拱形落地窗，將自然光與周邊美景一併引入居住空間，住客即使足不出戶，仍能親近大自然。