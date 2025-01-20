姚焯菲獲廣告商再次力邀加盟　炎明熹失Job專心搞後援會

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自新西蘭中學畢業回港後，工作冇時停，現已投入拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》，為全面回歸演藝圈努力拚搏。有指她深得無綫力捧外，亦是廣告商的寵兒，她兩年前未離港升學時，即被邀拍攝銀行廣告，但其後她離港升學，廣告商又轉邀炎明熹（Gigi），但又因Gigi就續約問題遭無綫雪藏後，廣告活動工作再落在同是After Class的成員鍾柔美身上，不過最後廣告商近日再邀Chantel合作，由她聲援宣傳新推廣項目，可見Chantel受歡迎程度極高。

至於Gigi雖然仍「解凍」無期，但她亦積極保持人氣，經常皆粉絲「Gi炎粉」齊行善外，為回饋粉絲陪過事業低潮期，其粉絲官網分享她親到工作室親為「Gi炎粉」設計後援會3周年外套及Tee。當日Gigi和幾位時裝設計師開會，由顏色、用料及衣服設計都親自揀選，更意見多多，還向設計師展示其事前已設計好的服裝草圖，絕非「揸流攤」。現就讀理工大學時裝（榮譽）文學士組合課程（Scheme in Fashion）的她，全程表現出時裝設計師的敏銳觸覺，兼且她的設計多功能，除選舒服的棉質料外，又希望粉絲可以在出活動時穿着外，亦方便粉絲當「出街衫」着，所以她謂：「唔想加入自己太多元素。」Gi炎粉看片後大叫感動，讚Gigi為「Gi炎粉」花盡心思。