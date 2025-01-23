【是日通勝】

農曆十二月廿四

甲辰年 丁丑月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：捕捉、安葬、結網

忌：動土、開倉、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：29、13、07

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

金牛座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

雙子座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

巨蟹座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

獅子座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

處女座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天秤座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

天蠍座：瑣事纏身，忙得團團轉，之後要好好休息。

人馬座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

山羊座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

水瓶座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

雙魚座：幸福不是必然，感情關係是需要用心經營。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 財運佳

（跌）豬 易受傷

鼠：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

牛：謀事多阻滯，容易被競爭對手比下去。

虎：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

兔：精神不集中，做事易分心，效率打折扣。

龍：被瑣事弄得焦頭爛額，犯錯機會大增。

蛇：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

馬：健康有隱憂，腸胃易出事，注意飲食。

羊：盡力做好本分，事業發展將穩步上升。

猴：桃花旺，感情生活有機會收獲好消息。

雞：過於被動冇好處，事業愛情都受影響。

狗：是日沖煞，收到壞消息，士氣受打擊。

豬：受傷風險高，今天不宜進行高危活動。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

九運財運提升秘訣

「三元九運」是中國傳統風水學中用於推算大時間運勢的學說，以180年為一個循環，分為上元、中元、下元，每個元運又分為三個小運，每個小運為20年。目前我們正處於下元九運（2024-2043），離卦主事，五行屬火。九運如同一個時代的背景音樂，影響社會的發展趨勢和個人的命運軌迹。了解九運的特性，有助於我們順勢而為，掌握先機。

在九運期間，利火的命格影響會更加明顯，例如，命格需要火在蛇、馬、羊的年份會帶來事業的新際遇，而另一些命格則可能面臨事業上的阻滯。

九運最重要的方位是正南與正北，北方見水旺財、南面正神方對面是北面零神方，會有生氣、有活力，但不一定會發達，發展是肯定有的，如新界北部。如家居北方沒有見水，可以風水布局上將魚缸或水種植物放在北位，有助增加財氣。

在2025年，六白武曲星飛臨正南方，對於希望提升橫財和被動收入的朋友來說，無疑是一個重要方位。正南方的六白星能夠促進非固定收入的增長，包括投資收益。若你的臥室、書房或客廳位於正南方，可通過擺放聚寶盆來提升偏財運。這些風水物品不僅能聚財，還能避免財來財去的情況，更好地管理財富。其次，善用風水學的原則來提升財運。擺放招財物品，如聚寶盆、吸財白玉象等，並選擇合適位置，可促進財運。此外，定期檢查家中風水布局，保持環境的整潔與和諧，也能夠提升個人運勢。