張振朗奪雙料視帝　楊偲泳出活動遲大到冇受訪

藝人楊偲泳、陳嘉寶、關寶慧、導演田啟文、麥啟光和麥曦茵等人今日（23日）現身九龍出席電影活動，其中今屆雙料視帝張振朗的女友楊偲泳大遲到，一到場即匆忙讓傳媒拍照，然後就立即慌忙趕入會場主持儀式，沒有受訪。

陳嘉寶於電影《破葉》中飾演一名母親，已是3位孩子母親的她表示當時一邊看故事大綱，一邊點頭，覺得劇本中的一些情節與自己現實生活中情況相似：「故事有少少關於教育，而我覺得故事入面有啲嘢寫得好中，例如我依家要開始應付囡囡升學各樣嘢，所以我睇完就同公司講話呢個我一定要做。」

現正為6歲囡囡處理升學問題的嘉寶表示自己算是半個虎媽，說：「我識啲媽媽都幫自己小朋友報10到20間學校，我都只係幫囡囡報8至9間，都唔算太虎。」又表示平時都親自教孩子溫書，雖然會經常安撫孩子不要有壓力，但其實自己作為家長都感大壓力，言平時會帶孩子到咖啡室溫書，中間見到囡囡攰就會叫件蛋糕和飲品鼓勵她，又指是刻意帶囡囡到外面溫習：「因為喺屋企好容易唔覺意情緒就會上嚟，然後就會火滾，但若果喺條街度，情緒就會好少少，我冇理由喺大家面前鬧個女。」最後囡囡都順利考入心儀學校。問到家庭事業兩兼顧會否好困身？她就笑言自己會向公司申請出走，若果她要去外地工作，就可以名正言順離開，同時又可以增加家庭經濟收入，所以現在有工開就最開心，可以長時間離開家中，找回屬於自己的時間。

問到有沒有想過母女檔拍一套戲？她就表示沒有，表明囡囡暫時不會出鏡，除非她長大了有出鏡的意向。