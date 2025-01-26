ERROR開騷瘋狂自嘲　193保錡互寸笑人氣下滑

男團ERROR 4子昨晚（25日）假灣仔會展舉行演唱會，甫開騷他們唱出多首歌炒熱氣氛，向大家打招呼問到有沒有人買「黃牛飛」入場，有少數觀眾歡呼，他們笑言：「咁就蠢，聽聞我哋啲飛差啲賣唔晒。」又笑言因為今次全場爆滿，所以不會是最後一次演唱會，之後還自行組織頒獎典禮，自己頒獎給自己，193還惡搞回應早前曾被指在叱咤樂壇頒獎典禮上坐在台下黑面一事，笑言這個自行組織的頒獎典禮由他做主持，說：「費事坐喺度，會畀人話我黑面。」

193更在騷上大談人氣下滑一事，表示他們兩年前在九展開4場演唱會時一票難求，現在居然差少少賣唔晒門票，然後又重提早前自己揸辣跑意外撞婆婆事件，表示不明白一單意外為何會被外界黑粉揣測成有陰謀地撞阿婆，接着他代隊友保錡發聲，堅稱保錡不會性騷擾小朋友，說：「真㗎，我見咗好多次，咁多次都唔係小朋友。」

同時他們亦演唱出多首經典金典包括陳百祥的《我至叻》、曾志偉的《天下無敵我愛你》和譚詠麟的《愛情陷阱》，適逢昨日亦是保錡34歲正日生日，全場大喊「生日快樂」之餘，隊友亦為他準備了一籠壽包，之後問粉絲有沒有準備利是，然後拿出魚網收集粉絲送上的利是。

受訪時，保錡稱生日開騷好開心和難忙，又指收到好多祝福，是新一年好好的開始，其他隊友都附和，好想在生日開騷，笑言：「你叻仔啦，有幾千人幫你慶祝生日。」提到生日願望，他表示希望Error 4人可以大紅大紫，順風順水，問到與緋聞女友菊梓喬如何慶祝？他回答：「呢啲我同女朋友自己傾。（送咩畀你？）我同女朋友自己傾。」

另外，ERROR曾串爆無綫藝人，但是次演唱會有一部分他們唱出無綫藝人經典歌，又扮獎門人，對此他們表示從來沒有跟無綫不和，解釋這一部分主要是想向經典歌曲致敬，又指這些歌自己從小聽到大，加上不可能邀請到真人到演唱會做嘉賓，所以才會有這一Part，保錡還指特別喜歡陳百祥，因為對方成立了明星足球隊，與喜歡踢波的自己志同道合。

而提到193將保錡擺上枱做棟篤笑，他表示不會生氣，又言出得嚟行就要面對自己，肥仔亦指與其讓別人笑，不如自己隊友笑。至於193公公早前離開，他表示這件事對自己心情或多或少都會有影響，又指翻看以前照片，公公有來捧場演唱會，所以今次193邀請了全家人來看演唱會。