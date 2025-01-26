富士再被揭搵女主播當「陪坐」　中居累老拍檔「中槍」

入行38年的日本前組合SMAP隊長中居正廣，因捲入疑設局性侵富士電視台前女主播醜聞，日前宣布退出藝能界。但風波未見平息，更揭發富士電視台多年來疑設飯局安排女主播討好廣告商、男藝人等惡習。昨日(25日)再有雜誌再爆料，透露女受害人於出事前，曾獲邀出席電視台的BBQ派對，更連累與中居合作多年的老拍檔笑福亭鶴瓶及名咀小園浩己亦「中槍」。

據知女受害人於2023年5月，曾獲富士的男製作人邀請出席BBQ派對，同場還有中居、笑福亭鶴瓶及小園浩己。當日派對上，女受害人被男製作人安排與其他女主播及年青女藝人圍着73歲的笑福亭身邊「陪坐」，同場的男性則負責斟酒。期間，中居與笑福亭大講鹹濕笑話，小園浩己則在一旁為燒烤爐生火。事後，女方大受委屈，向友人大呻自己猶如夜總會小姐，更直言：「我不是為了這樣而加入電視台工作。」

笑福亭鶴瓶及小園浩己向雜誌回應，承認當日出席過該製作人的BBQ派對，但不記得女受害人是否同場。笑福亭表示當日自己提早離開，又謂相信中居，惹來網民爭議。已婚的小園則稱當日在派對上只負責切肉生火，黃昏時便與笑福亭離開，不知道其後發生的事，火速跟中居「割席」，以免捲入風波。