洪嘉豪密謀「洗却」大計　Tim過年想避世

樂壇Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、湯令山（Gareth. T）、張蔓姿（Gigi）、Kiri T、Moon Tang、Zpecial、Lewsz、歸綽嶢（Nancy Kwai）及Gordon Flanders等，人氣歌手將演出2月15日舉行的亞博活動會。

雖然音樂會餘下個多月時間，但期間橫跨農曆新年，眾人「度期」綵排甚有難度，洪嘉豪笑言新春期間將和同事「洗劫」已婚的Dear Jane主音Tim，及低音吉他Jackal : 「結咗婚嘅同事唔係好多個，仲要阿Jackal新婚，一定要畀佢感受『派利是』嗰種喜悅。」與洪嘉豪老友鬼鬼的陳蕾就話想「閉關」，練歌之餘亦為來年搵靈感：「過去一年都好忙，冇咩時間可以喺屋企靜吓，可以把握機會喺屋企寫歌找數，又可以靜吓諗吓未來嘅方向！今次呢個騷好多Medley要唱，記極多嘅歌詞之餘，仲要好多舞台嘅走位，隨時難度高過自己嘅演唱會。」

早前眾人齊集公司玩遊戲，要畫出歌手心中嘅形像，洪嘉豪抽中畫師妹Moon Tang，他笑言「三秒鐘」畫完，事關對方「太細粒」輕易完成！Gigi就將陳蕾變成「士多啤梨」眼，仲話對方台上永遠都係發光。眾人畫功都好「獨特」，唯獨Dear Jane成員Nice畫Zpecial成員煒賢最神似，將對方肌肉表露無遺！

Dear Jane主音Tim就話同班兄弟「日日見」，過年期間想「抖一抖」：「其實除咗Dear Jane啲成員之外，其他歌手同事都因為School Tour日日見，所以過年不如陪吓老婆同仔女啦！今次呢個騷好多新嘅『組合』出現，到底邊個會夾邊個都仲未知，不過Dear Jane夾咩人都得，到時有音樂自然好High！」