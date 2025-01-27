陳慧嫻同肥仔最熟稔讚識氹人　自爆仆倒後膝頭瘀晒

合共6場的《The Fabulous 40 陳慧嫻演唱會》昨晚（26日）假紅館舉行第5場，陳慧嫻父母及家人亦有前來捧場。於首場疑因踩裙致意外跌倒的慧嫻，昨晚再穿上同一條裙時已見裙上加了手抽，方便她可抽起裙子走路，令大家都放心很多。

早前邀請陳慧嫻為新歌拍MV的男團ERROR擔任是晚表演嘉賓，4子在慧嫻跳唱《跳舞街》期間驚喜登場，眾人一輪跳唱後，慧嫻表示口乾要喝水，肥仔便立即衝往台邊為她拿水樽，非常貼心，之後慧嫻笑指今晚只會跟肥仔說話，全因二人的高度相約，更開玩笑叫其餘3子在旁邊自生自滅，又鞠躬感謝剛於前晚開完騷的ERROR前來做嘉賓，4子立即鞠躬回敬，193更笑指再這樣便要跪地回敬。慧嫻透露因替ERROR拍MV結緣，笑指當對方表示想找自己客串MV時，自己也十分驚訝：「點解佢哋會識我呢個姐姐呢？好多謝佢哋畀我加入年青人嘅隊伍。」ERROR即大讚慧嫻為人謙虛，又笑指他們有癖好，喜歡找靚的姐姐合作，Dee更笑指慧嫻實際是女主角而並非客串。ERROR表示原先希望新歌《野舞士》能跟《跳舞街》Crossover，但因版權問題而告吹，之後又大晒港普，介紹自己是「錯誤」，令全場爆笑。

慧嫻騷後受訪，感恩開騷狀況一天比一天順利，表示完成今場後會放假留家補眠、養聲及封利是，透露預備了6位數封開工利是慰勞所有工作人員。談到頭場不慎跌倒台上，她解釋因踩到裙的內襯所致，幸跌低時亦採取動作卸力：「最初都冇為意以為冇乜事，過兩日先發現原來膝頭瘀咗。」而事後設計師亦立即為該長裙加上手抽位，她坦言雖然感覺安全了，但演出時也難免有陰影。提到第2場發生甩打底褲，她笑謂：「最初着得唔夠高，加上佢哋話我瘦咗少少，鬆落嚟嗰陣突然間發現卡住行唔到，我就好冇儀態咁抽番起，哈哈！第二晚即刻換過條細啲嘅Size。」

她表示每晚的嘉賓也是自己邀請，這晚找來ERROR全因拍MV認識，自己也希望可認識更多年青一輩，4子當中與肥仔最熟稔：「佢哋通常都推肥仔出嚟做發言人，佢好識講說話同氹人。」提到演唱會上播出了她剖白內心世界的片段，當提到感情事時她即感觸落淚，問她會否想找個男友？她坦言不需要：「有歌迷陪伴已經足夠，而依家呢個年紀唔強求，不過若果突然有個人出現，相處又舒服都唔會抗拒。」