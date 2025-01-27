浪花男子亞博騷落幕　成員大晒廣東話冧粉絲

日本人氣男團浪花男子，出道三年，首次衝出日本舉行亞洲巡迴演唱會，繼台北和首爾站後，上周末一連兩場假亞洲博覽館Arena舉行《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》香港站演出，亦於昨日(26日)圓滿落幕，吸引大批港、日粉絲捧場。

7位成員施展渾身解數，又跳又唱兩個半小時，全晚演唱30多首Hit歌，包括人氣單曲《I wish》、《Special Kiss》及《勇氣100%》等，又大玩遊戲。演唱歌曲《Happy Happy Birthday!!》時，場內出現七個印上各成員Q版樣子的大氣球，搶到自己的氣球的成員才可吃掉蛋糕。成員演唱出道名曲《初心Love》，更將一小節改成廣東話歌詞，相當有心思。

成員為了今次港騷，特別苦練廣告話，除了全晚大講「香港好正」、「好可愛」及「多謝」等半鹹淡廣東話外，演唱會尾聲時，成員更以廣東話讀出心底話感謝粉絲，令歌迷十分感動。其中成員道枝駿佑表示：「好開心可以同大家交換咁多『愛』！我相信大家都會遇到唔開心嘅事，如果今日見到我哋，可以令大家輕鬆一啲就好啦！」另一成員大西流星更承諾會再來港：「我哋一定會再返嚟香港！呢個係浪花男子同NaniFam（粉絲暱稱）嘅承諾。你哋一定要等我哋呀！」

7子在港逗留期間，自爆有趁機四出觀光，道枝看到香港美麗的夜景，忍不住打電話給家人報告，隊長大橋和也更被隊長藤原丈一郎踢爆，透過視像電話將香港夜景與媽媽分享。此外，他們抵港當日，曾現身銅鑼灣的浪花男子Popup store參觀，道枝更被野生捕獲到東涌的outlet購物。