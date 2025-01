名模熊黛林(Lynn)與郭可頌2016年拉埋天窗,2018年誕下一對雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia,兩個小朋友愈大愈似爸爸。日前,一家四口趁着曆新年前,到了主題樂園遊玩兼睇熊貓。見女兒穿上了一樣的裝扮,相當可愛。相中所見,過往五官精緻、雙眼皮深邃的大女Kaylor,已甩走熊黛林的影子,倒模了爸爸樣貌,成為了郭可頌迷你版。

熊黛林與郭可頌一直被指有夫妻相,因此兩女的變化與父母相似。熊黛林的細女Lyvia單眼皮,加上圓潤嘴型與媽媽不太似樣,變化不大。郭可頌留言:「Happy Panda Day……同場遇見疑似擲公仔高手 He should be the hero of his kids, Shame on me」。