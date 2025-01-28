張天穎新歌MV有猛人助陣　仲有父母出鏡客串

女圑Beanies成員張天穎 （Jaime）踏入2025年，推出蛇年第一首派台歌《將快樂這刻蔓延(snap it)》，一手包辦曲詞編監。自23年底開始，Jaime開始了名為「本故事不純屬虛構」的三粒音Project，先後推出過《Liar》、《doot doot》，而《將》這首輕快歌曲，是第三首作品。

創作靈感來自艾粒的少爺占及Donald，Jaime說：「同ILUB合作做咗個演唱會，騷後有個小慶功，我哋影咗好多相留念，我問佢哋攞咗幾粒音，佢哋想首歌內容係講影相留念，我覺得好好，因為我係個超級鍾意影相嘅人。」

Jaime 選擇在農曆新年推出新歌，可算是她的童年回憶：「中學和大學都喺外國讀書，有差唔多10年嘅時間冇慶祝過農曆新年，我第一年返嚟嘅時候就覺得自己錯過咗好多同家人相處嘅時間，又發現原來屋企有好多習俗、傳統自己係唔知嘅，所以無論第一次返嚟或到依家，每次慶祝新年都會諗起以前嘅時光，所以會不停拍照留念。」

由於新歌輕快，一聽很易隨音樂擺動，所以特別準備了一個dance challenge，她獲好朋友WinWin的幫忙為她排dance challenge 的舞，Jaime說：「前排WinWin約我食飯，期間問我拎幾粒音，我當時都唔係太明白，佢解釋話拎幾粒音係想幫我排舞，我就畀咗新歌ending嘅幾粒音，邀請佢一齊玩。」

日前，Jaime為新歌拍MV，最令她興奮的是來自加拿大的組合Crash Adams為自己的MV客串。繼去年Crash Adams訪港，在鬧市找途人即興jam歌，撞上Jaime路過而合作拍了一段jam歌片，結果，在網上大受歡迎，社交網觀看次數超過1400萬，在影音平台的觀看次數更有數百萬，Jaime說：「今次係佢哋第二次嚟香港搵我合作拍片，我膽粗粗順勢邀請佢哋參與拍攝，估唔到佢哋一口答應！」這是Crash Adams第一次參與香港歌手的MV拍攝，Jaime為此感到很榮幸。

另外，繼上次爸爸為《低調》彈琵琶出鏡後，今次再下一城，加埋媽媽一齊客串！請父母出鏡的想法來自Jaime：「我鍾意公器私用，加上新年多數都係同爸爸媽媽一齊，一家人去拜年好開心，可以見到好多一年只見一次嘅親戚，所以就請爸爸媽媽客串下，趁機幫佢哋整頭髮、化妝，一齊開開心心拍嘢，又可以創造更多回憶，加上我出呢首歌幾粒音嘅短片時，爸爸媽媽已很鍾意，叫我將佢寫成一首完整歌曲，所以我寫完後索性叫佢哋一齊拍MV。」