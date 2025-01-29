生肖蛇運｜古天樂獲女貴人財力支持　六合彩升運攻略贏億元巨獎

今日大年初一，堪輿學家雲文子師傅會為大家分析屬雞、狗的蛇年生肖運程。今年屬雞的朋友上半年運勢明顯較弱，缺乏自信，做事有拖延症，下半年運勢大逆轉，會漸入佳境，至於愛情平滯，基於自信不足，容易錯失良緣，但夏天時經長輩介紹，脫單機會較大。屬雞的藝人有范冰冰、炎明熹、陳卓賢等，內地頂流女星范冰冰雖因逃稅風波遭內地封殺，但她近年一直積極發展海外事業，人氣逐漸回穩，但蛇年事業運停留在樽頸位，缺乏衝勁，下半年會有好轉，嘗試新挑戰會有理想發展和機遇。

今年屬狗的人時來運到擋不住，做事特別有衝勁，會遇到價值觀相近的女貴人，並會得到對方的財力和意見支持，絕對是豐收的一年，桃花運生機勃勃，人緣旺令結識異性發展的機會大增，但選擇困難症會被誤感情並不認真，最終令火花熄滅。屬狗的藝人有古天樂、蔡卓妍、姚焯菲等，去年有份投資兼主演電影《九龍城寨之圍城》的古天樂，電影不但票房報捷，威到去多個國際影展，而蛇年不僅有女貴人支持，而且財運高升，人緣帶動財緣，增強吸金機會，賀歲檔期更會上映有份主演的電影《臨時決鬥》，相信會有不錯的回報。

想蛇年發個橫財，增強自己的偏財位，可以擺甚麼風水陣？今日大年初一，大家都想中1.88億六合彩新春金多寶過肥年，雲文子師傅會醒大家，六合彩中獎升運攻略，原來有一種顏色有利偏財，想以小博大，就要去片啦！