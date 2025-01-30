娛圈單打︱就地正法湯洛雯　賀歲甜劇真沙塵

農曆新年電視檔期一直被嘲為炮灰檔，皆因家家戶戶唔係忙於拜年，就係外遊避年，冇乜人會坐定定喺屋企睇電視。唔知係咪諗住側側膊、唔多覺，被指收埋喺倉底長達3年、由黃庭鋒及湯洛雯主演嘅《富貴千團》終於重見天日，當中仲有唔少令人目瞪口呆嘅鹽花情節添！

好似年廿九晚播出嘅第二集，竟然有湯洛雯被劇中老公黃嘉樂「就地正法」劇情。黃嘉樂甫返家即刻將老婆推倒梳化「從後進擊」，湯洛雯先係話個仔隨時返屋企喎，黃嘉樂唔理「埋頭苦幹」，其後湯洛雯仲乘機氹老公畀阿仔轉讀國際學校。雖然鏡頭只係影住櫈腳係咁震，但意識大膽程度，足以令人咋舌。

咁仲唔止，飾演黃庭鋒細妹嘅林穎彤，更有谷胸「賣大包」場口，為咗氹鹹濕伯父買倫敦金，佢喺Gym房以拋胸幼帶Bra Top加貼身瑜伽褲上陣，仲喺心口夾實支筆色誘，效果非常震撼。

嗚呀，估唔到炮灰檔都咁多嘢睇，難怪惹來網民議論紛紛。不過，令人惋惜嘅係，呢套劇好多演員都已離開TVB，例如蔣志光、林穎彤、黃嘉樂等。其實佢哋都係有實力又搏殺嘅演員，可惜喺大台不受重用，林穎彤仲捲入炒幣案及大鬧醫院案，終於被大台放棄。

話時話，呢套劇雖然係倉底貨，不受重視，但卻意外地有一股市井「港味」，湯洛雯連「仆街」都照講出口，唔會就住就住。唔似得家陣啲中港合拍劇咁離地，或大陸劇配廣東話，即使有佘詩曼做嘅《麻辣商驕》都唔夠貼身。唔知TVB幾時先會拍番《金宵大廈》、《降魔的》一類叫好叫座嘅真正港劇呢？