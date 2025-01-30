生肖蛇運｜衛詩雅運勢上升衝「影后」　蛇年桃花運財運全攻略

堪輿學家雲文子師傅，今次會為大家分析屬豬、鼠的蛇年生肖運程。屬豬的朋友今年沖犯太歲，運勢受到難預料的衝擊，加上缺乏貴人助力，雖艱辛卻可鍛意志，能夠突破思維，而桃花運虛浮，以為找到真愛，卻是一場霧水情緣，感情不要太強求，應順其自然。屬豬的藝人有張智霖、戴祖儀、苟芸慧等，於電影《誤判》首演奸角的張智霖，顛覆平日的正氣形象，蛇年由於沖犯太歲，容易有血光之災，尤其拍動作戲時都要小心為妙，避免血高難度挑戰，可以佩戴虎、兔、羊的飾物化解。

屬鼠的人運勢上升，思路清晰，創作力有明顯增長，即使貴人助力一般，遇阻滯時都能靠實力解決問題。屬鼠的藝人有衛詩雅、楊丞琳、呂爵安等，當中衛詩雅早前主演的電影作品，成為香港史上最高票房的華語電影，更助她橫掃多個「最佳女主角」獎項，蛇年她的事業運如日方升，處事更主動積極，無論辦事能力、人緣都顯著提升，盡顯領導才能，並靠自己努力取得好成績，似乎很大機會獲得香港電影金像獎「最佳女主角」呢。

新一年大家都想賺過盆滿缽滿，家中擺個風水陣，就能夠幫你催旺財運！原來家中不宜隨意擺放，風水輪、風車等擺設，會令到桃花運不穩，想知如何增強桃花運和人緣，去片聽師傅怎樣說。