王丹妮挑戰20米高空滑梯　嚇得手凍腳震

演員王丹妮（Louise）在賀歲片《臨時決鬥》中扮演女拳王，要接受艱苦泰拳訓練外，畏高的她更有一場瀡滑梯戲，挑戰極大離心力的20米高空滑梯「沖天水龍捲」，令畏高的Louise在戲內戲外都嚇得手凍腳震，喊住頂硬上完成拍攝。而新片上映即成為開畫票房冠軍，票房衝破500萬。

劇情講述胡子彤帶Lousie去到水上樂園玩，希望令訓練崩緊的Lousie得以放鬆。她自言沒想過挑戰20米直衝落底的滑梯：「從小就有畏高，我可以轉同揈，但垂直有離心力的玩意，我不行，過山車都可以，因為是向前，可以讓我見到發生甚麼事，今次拍攝我真的很驚。」

Louise拍攝前已表現非常緊張，走着樓梯一直心跳加速，到達頂層，步入滑梯準備瀡滑梯時更緊張到喊，震住不停說：「我真係好驚！」Lousie的慘叫聲在滑梯傳出，着地後還需要接子彤對白，停機後眾人問候，她表示手指僵麻和手震並哭着說：「滑下來當刻真的很恐怖，我凍到雙手及全身都僵硬了，控制不到自己的情緒，我嘗試張開眼睛，但真是掙不開。」她直言怕要再拍，靠努力控制自己，靠理智完成對白。

除挑戰垂直滑梯，本身是血虛體質的她拍攝打戲容易有瘀傷，但為了呈現真實的效果，仍然堅持進行真打，但幾乎每天也需要塗去瘀膏掩蓋瘀傷。