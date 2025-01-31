娛圈傳統︱一眾藝人到汪明荃豪宅拜年　花園樓梯容納半百人綽綽有餘

汪明荃（阿姐）與老公羅家英向來好客，而農曆新年是華人最重視的節日，一眾藝人就到阿姐豪宅拜年，算是娛樂圈傳統之一。昨日（30日）年初二開放豪宅接待逾半百親朋到豪宅團拜，單是花園樓梯位置已容納近50人！

陸浩明發布短片，見到他與女友陳詩欣、關楓馨、周吉佩（吉吉）、馮盈盈、黃建東及譚輝智等，排住隊準備向站在高逾2米桃花下的阿姐及家英哥拜年。陸浩明留言：「恭喜發財，蛇年大吉！大年初二去Liza姐屋企拜年! 好熱鬧，家英哥話最緊要『蛇年有力』同阿姐家英哥桃花前合照，人緣事業行運行到笑！」

吉吉與輝智帶同妻兒現身，而黃建東則與母同行，相當溫馨。當被問到與阿姐的交情，吉吉透露：「之前有幸同阿姐錄影新春節目，好榮幸佢邀請我同輝智去佢屋企。今次都係我一對仔女，同輝智嘅小朋友首次見面，不過呢啲年紀好容易混熟，冇耐佢哋就自成一角玩得好開心，我哋就同粵劇界前輩交流，真係獲益良多。」

阿姐家中大門貼有「靈蛇獻瑞千重錦，紫燕呈祥萬象新」的對聯，客廳放了一張大型灰色梳化，阿姐更設有特大帳篷供親友打邊爐聚餐。眾人一同祝賀：「我們一同祝阿姐和家英哥恭喜發財，蛇年行好運，身體健康」羅家英附和：「蛇有蛇路，鼠有鼠路，蛇年有力，風生水起」，之後眾人又繼續道賀：「福如東海、壽比南山」。其後眾人在陽台及樓梯的大合照，相中逾半百人坐滿數級樓梯，排排坐向鏡頭講恭賀說話，喜氣洋洋。