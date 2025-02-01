甄濟如想開演唱會　同粉絲跳舞

甄子丹愛女甄濟如去年強勢加入香港樂壇，她望蛇年能舉行迷你音樂會表演跳唱，並籌備5年大計，立志完成自己填詞的廣東話作品。至於新年她會四代同堂度過，向來乖女的她以往利是錢均會上繳媽咪，希望今年能實現利是自由。

甄濟如（Jasmine）首次挑戰以毛筆寫揮春，並以自己的名字「如」寫下恭賀說話，祝大家「如」意吉祥。雖然Jasmine首度即席揮毫，但有畫畫底子的她寫出來有板有眼，她透露去年更親自設計龍年利是封，因其公公屬龍，以此表達對公公的愛。講到農曆新年，她表示一如以往會跟家人食飯團年，加上今年太婆由外地來港，可以四代同堂慶祝，她自認親戚眾多，所以每年利是都會大豐收，問她會如何運用壓歲錢？她坦言：「我每年利是錢都係畀媽咪，或者今年可以試吓自己Keep番，不過我都幾慳，唔係好鍾意用錢，如果有錢會用嚟買嘢食或者買音樂器。」

回顧龍年，Jasmine自覺滿意，亦達成自己的目標：「因為我好怕醜，所以我同自己講要Say yes to everything，去識唔同嘅朋友同適應唔同環境，首先我推出咗第一首廣東歌，我以前只係講英文同上海話，上年我第一次講廣東話，我一直都係識聽唔識講，我Push自己去電台做訪問，覺得自己進步好多，另外我第一次去頒獎禮，得獎者嘅發言好感動同好有啟發性，令我更努力。」問到蛇年的目標及對自己的期望，她坦言想推出更多作品，笑言要出一首「唱得」的廣東歌：「之前首廣東歌《次次》節奏太快，好難唱得好，希望可以出首慢歌。（自己填詞？）雖然我識睇近80%嘅中文字，但廣東話詞太難，今年應該做唔到，希望5年內可以啦！仲有想蛇年開個迷你演唱會，因為我多數係跳唱快歌，想同大家一齊跳舞。」

場地：Mini Central