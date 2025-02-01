江若琳靠囝囝出手封蝕門　開定銀行戶口儲教育基金

歌手江若琳（Elanne）去年12月在尖沙咀自炒翻車，幸好吉人天相車毀人輕傷，踏入蛇年，她和「生煎包王」老公蕭唯展（Oscar）帶同1歲多的寶貝仔Owen食賀年菜，祈求新一年事事順境，除最愛寓意哈哈笑的龍蝦球蘿蔔糕外，一家三口齊食鮑魚撈起，望生意風生水起，而Elanne又餵Owen食陳皮紅豆沙湯圓，取其闔家圑圓之意，她說：「最緊要一家人齊齊整整，出入平安。」

Elanne表示今年會留港過農曆年，除避開旅遊旺季，不想人逼人外，亦望可多陪家人共享天倫，Oscar表示：「依家啲年輕人要知啦，以前我哋嫌阿爸、阿媽煮嚟煮去都係嗰幾味，但依家搬出嚟住就知要珍惜一齊食飯。」而第3個原因是要「回本」，她說：「狂操囝囝講恭喜恭喜去𢭃利是，。」Oscar更搞笑謂：「我哋結婚5年先仔，去年佢仲係BB只識瞓，今年佢識講恭喜發財，我哋唔會再蝕。」Elanne已制定教育基金，今年開始為囝囝開銀行戶口儲利是錢，不過去年囝囝的利是錢卻被Oscar「自肥」，他解釋：「咁前輩都有畀利是我哋兩公婆，拆利是時撈亂晒，今年會分番開囝囝啲利是錢。」

問到蛇年可考慮為囝囝添弟妹？Elanne稱雖然囝囝有做好哥哥的潛質，亦曾表示想有妹妹作伴，但她打算幾年後再考慮，除想專注照顧好囝囝，今年最大目標是幫Owen覓得好學校外，亦想在事業上衝刺，況且在港擁有13間食肆的老公正發展海外事業，之前新加坡分店開張，預算第15間分店會在澳門，Oscar謂：「依家我周不時飛新加坡，同埋我年紀都開始大，要食多啲保健品保持體力先得啦。」

至於車禍至今逾1個月，Elanne表示尚需要時間克服心理陰影，但肇事座駕暫不會換，全因和老公都是長情之人，Oscar謂：「部車陪咗我哋經歷咗好多，覺得架車保護咗老婆先冇事。」Elanne又說意外驚險，但感受到人間有情，她說：「我哋覆Message都覆咗3日，超過200個問候。」

場地提供：尖沙咀花圖