群星慈善馬拉松助山火災民　三大天后輪流表演　 搖滾樂隊解散30年驚喜復出

南加州山火爆發至今將近1個月,香港時間昨日早上洛杉磯舉行長達6小時的群星慈善騷FireAid為災民籌款。接近30位樂壇紅星樂隊於兩個場館輪流獻唱盡一份力!

美國搖滾樂隊Green Day打頭陣演出,美國樂壇天后Billie Eilish驚喜出場與他們合唱。除了Billie之外,多位樂壇天后包括Katy Perry、Pink、Olivia Rodrigo與Lady GaGa等都有表演,其中GaGa壓軸出場。GaGa共唱了兩首來自電影《星夢情深》(A Star is Born)的名曲《Shallow》與《Always Remember Us This Way》。其中一首是她與未婚夫Michael Polansky合寫,她表示:「當我諗緊今晚應該唱咩歌時,我諗我想唱一啲有關希望嘅歌。」

此外,天后Gwen Stefani亦與樂隊No Doubt再次合體一同獻唱首本名曲《Don't Speak》與《Just A Girl》 。不過最令樂迷驚喜就是已拆夥31年的美國90年代經典搖滾樂隊Nirvana在事前沒有宣布之下「復出」舞台,除了兩位元祖成員Dave Grohl與Krist Novoselic之外,幾位女歌手St. Vincent、Kim Gordon 與 Joan Jett先後上台代替已故Kurt Cobain客串主音。而唱到最後一曲時,Krist玩驚喜介紹Dave的18歲女兒Violet Grohl出場唱歌,父女首度在公開場合表演,認真難得!

除了音樂人之外,美國多位名人及災民亦輪流上台呼籲民眾捐錢,其中因今次山火燒毀居住近50年大宅的諧星比利基斯度(Billy Crystal)亦有上台發言,而他更特別穿上逃離家園時同一衣服現身。他說:「你會聽到好多人因今次山火悲劇影響嘅人上台發言,而我就係其中一位。」