新歌MV點擊破650萬！Jennie忙到冇得抖：打算明年休假

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie將於3月7日推出首張個人大碟《Ruby》，昨日（31日）率先公開先行曲《Love Hangover》，她與美韓混血兒男星Charles Melton合拍的MV公開不夠一日已狂吸逾657萬點擊。

昨日她亮相女團Girl's Day成員惠利主持的網上節目《Hyell's Club》宣傳新碟，Jennie指BLACK PINK幾名成員都跟惠利非常老友，惠利就指自己看着BLACK PINK成為國際明星的過程，所以每次去看演唱會都十分感觸。

Jennie今次專輯花了很多時間和心血準備，談到《Love Hangover》MV的內容，她表示：「我每次約會時只要墮入愛河便會死，是講述我明知會受傷仍然要去愛的內容。」又指對於MV的內容很有共鳴：「只要是談過戀愛的人應該都會明白。」

而經常在海外活動的Jennie指一年有三分一時間都是海外生活：「假如一個月中有一星期能在韓國，那就是幸運的月份，我喜歡吃韓國菜，有時在海外的食物不合我口味，因為我不喜歡吃香料。」身形瘦削的她自爆覺得要選擇吃甚麼很麻煩，希望能有代替吃飯的藥丸，但指最近胃口比以前好，還很喜歡吃辣炒年糕。

問到會否想休假，Jennie便說：「幾乎沒有不用工作的日子，我打算在明年休假，平時休息時我都會去看皮膚科、按摩、吊鹽水和見朋友，開了公司之後，一直忙於準備唱片，完全沒有空餘時間。」