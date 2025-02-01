「艾蜜莉」莉莉哥連斯宣布透過代母誕下女兒

現年35歲美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）英國紅星莉莉哥連斯（Lily Collins）昨日與老公Charlie McDowell於社交網報喜訊宣布首度為人父母。

她們於社交網分享B女照片並透露女兒的名字：「Tove Jane McDowell，歡迎來到我們世界的中心。言語無法表達我們對我們出色的代孕母親和一路上幫助過我們的每個人的無盡感激之情。我們愛你到天涯海角...」莉莉做媽媽的消息公布後，一眾圈中好友包括Sarah Hyland、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）以及Sophia Richie 都有留言回應，其中「過來人」雅曼達表示：「這是完美。為你們4個（包括莉莉愛犬烈福）好開心😍」。莉莉與Charlie於2019年開展戀情，2021年結婚。她們同是「星二代」，莉莉父親是英國樂壇巨星菲哥連斯（Phil Collins），老公的父母則是男星Malcolm McDowell與女星Mary Steenburgen，繼父是美國紅星泰丹遜（Ted Danson）。

另方面，美國神劇《Heroes》男星Milo Ventimiglia與夏威夷模特兒妻子Jarah Mariano 兩周前因加州山火失去家園，而Jarah昨日於社交網宣布首為人母。Jarah分享B女的腳仔並留言表示：「無家，永不無家。歡迎Ke’ala Coral Ventimigliaback 🌈 1.23.25」