李珠珢「後台私照」開外掛！鏡中反射出賣呢一幕

南韓女神李珠珢憑火辣身材和堪比AI的絕世臉蛋以及超洗腦的「三振舞」，在台、韓兩地累積超狂人氣。李珠珢日前重磅加盟中職富邦悍將，加上李雅英、南珉貞、金子仁以及金渡娥，形成新的「韓籍五本柱」。「三振舞女神」被台灣挖走的消息曝光後，引發台粉一陣暴動。李珠珢日前驚喜現身SBS演藝大賞擔任頒獎人，更在現場大跳「三振舞」，事後李珠珢也在社交網出後台對鏡自拍的美照，沒想到手臂上的刺青還是遮住，也讓台灣網友留言「來台灣就不用遮了～期待」。

南韓SBS演藝大賞於日前（29日）登場，而在頒發「短影音最多觀看數獎」時，李珠珢與主持人梁世燦一起現身，並在現場跳起「三振舞」，只見李珠珢身穿純白平口禮服，臉上露出羞澀甜美的笑容，雖然和在球場應援的甜美的風格不同，除了露出優雅氣質，好身材更是藏不住。事後李珠珢也在限動上分享頒獎時的片段，更分享自己坐在後台化妝間的側拍照，零死角的神顏爆擊粉絲們的心。

不過仔細一看，李珠珢手臂處還是貼上膠布遮擋紋身，也讓不少台灣網友暖心留言「在台灣刺青不用特別遮」、「來台灣就不用遮了～期待」；其他粉絲則大讚「阿珠珠好正」、「珠珢的笑容 由台灣來守護」、「阿珠珠漂亮到一個無法無天」、「恭喜轉型成功」、「超漂亮的，來台灣工作也要繼續快樂下去」。