于適疑遭不公平對待　賀歲片成績麻麻

內地賀歲片票房繼續衝紀錄，昨日總收入已直逼44億人民幣（約47.3億港元），不過由于適與黃軒主演的《蛟龍行動》由預售至今成績依然平平，僅錄得約2億人民幣（2.152億港元）進帳，不及7年前姐妹篇《紅海行動》般「平地一聲雷」。台前幕後目前正努力扭轉劣勢，投資方老闆于冬昨日更親自帶同于適及黃軒等現身鄭州路演，呼籲影迷多多入場支持，席間于適突然將黃軒整個抬起繞場一周，力的表現引來全場粉絲歡呼！

隨後黃軒笑問于適：「每個億都有個小福利，露腹肌旁邊這個露行不行？」于適即趁機回道：「票房到的時候…可以給我們多排片嗎？」于冬甚至直言：「我們現在需要更多的場次，很多的觀眾反映，除了早場就是晚場，還有半夜的場，對這個電影是有點不公平的的！大家多多支持，希望明天排片上升，票房開始逆襲。」相關話題亦登上熱搜榜，備受討論。

據悉，目前《蛟》片的整體排片僅佔6.6%，與「排片之冠」《哪吒之魔童鬧海》足足相差5倍有餘，難怪令台前幕後感到洩氣及不公平，而事實上已有不少戲迷看過電影後反應相當正面，有人更形容：「我覺得是很精彩的一部電影，電影院人也爆滿，為甚麼排片少的離譜，每個影院基本一天只有兩場！」配以「蛟龍行動是不是得罪人了」作標題，隨即引起熱議。