容祖兒力推新生代男歌手　林智樂載譽重返《聲生》舞台

內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》本周六播出的第7集，主題為「香港男歌手」，今集除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有特邀嘉賓黃凱芹、飛行嘉賓林智樂及黃洛妍（分別為《聲夢》1 及 2 畢業生及亞軍）‧

到第5輪主題競演，祖兒隊及小春隊出賽前為了爭奪心水男歌手金曲瘋狂鬥嘴祖兒與宇春演唱完《老派約會之必要》後，竟應方力申要求與宇春鬥玩爛Gag，結果祖兒成功憑題目「哪一個職業會感覺最驚訝」笑翻全場，及後祖兒又強調自己是I人不是E人，令現場笑聲更上一層樓。

不過玩還玩，祖兒期間亦不忘正經推廣香港樂壇：「在《聲生》舞台，我覺得我有責任推薦更多我覺得有潛質及好的新生代（給大家認識）。」而小春及基仔獻唱的《春夏秋冬》，令台下不少觀眾及主持何炅感動至哭成淚人，二人獻唱完畢後，全場還維持了良久的拍掌聲，因為對張國榮的思念，小春事後坦言所有人「綵排時都很沉重」。

本集兩位飛行嘉賓亦是亮點所在，之前演出《聲生》贏盡好評的林智樂載譽回歸再次贏得了全場歌手及觀眾的喜愛及支持，而他亦是首位回歸的飛行嘉賓；至於首踏《聲生》舞台的黃洛妍（Janees），本身坐擁小提琴演奏學士學位的 Janees，甫上台已大晒琴技，之後更應主持何炅要求，以輕快佻皮的風格拉奏小春另一首作品《算你狠》，贏得全場一致讚好。

同樣首踏《聲生》舞台的黃凱芹（Chris），坦認由於現場觀眾太熱情，演出期間「有點害羞」。何炅介紹他時，直指原來自出道以來，Chris創作的作品多達200多首，後台的小春聞言即笑言：「他幫我寫過歌」，基仔更坦認Chris曾幫他「執手尾」：「我同佢一齊合寫過一隻歌，我有一首歌寫了一半，想來想去不知怎麼寫，然後就請 Chris（幫我完成）。」