中年3︱「生命鬥士」李金凱感動全場　車婉婉瘋狂噴淚

無綫歌唱節目《中年好聲音3》本周日（2日）播出一集，將是27強3人PK賽第二輪比賽，會有2個「勁歌組」及1個「悲歌組」演出，演唱歌單如下：李金凱《那些感動過人的歌》、善玥澄《Revolution》、阮慧珊《神奇女俠》、劉曉昆《往日情》、占士丁丁《Glimpse of Us》、侯靜伊《我懷念的》、宗倩如《拒絕再玩》、陳溢光《黑色狂迷》及楊炳德《愛情陷阱》。

本集亮點落在被封為「生命鬥士」的李金凱身上，10歲時因為觸碰到5千伏高壓電以致失去雙臂、導致永久傷殘，他分享廣東歌對其影響、以及如何幫助他度過失意的童年：「小時候我的手還在喲，跟朋友在一起會打架、會胡鬧，會看《英雄本色》、會想到《當年情》，廣東歌和香港電影陪伴了我整個童年。」正正因為這些廣東歌及香港電影的陪伴，讓自覺童年遭受了巨大災難的金凱，很快能於一、兩年時間內走出傷痛，他坦言選唱《那些感動過人的歌》的原因，是想表達「就算我甚麼都沒有，我也有歌聲陪伴我」。

唱畢不但令「喊包」的主持車婉婉瘋狂掉淚，就連嘉賓評審黃凱芹（Chris）亦感動得紅了雙眼，金凱不但沒有被影響，還反過來講笑話大搞氣氛，令婉婉亦不禁大為讚嘆：「所以我成日都話佢啲attitude，真係（正面到）頂唔順。」對於金凱的演出，Chris給出20分滿分：「你成張嘅歌詞我係冇打過一個叉，再加上你情感嘅表達、你嘅節奏、律動感，同埋你自己嘅聲底同音色，我只能夠加分、唔能夠減分，所以20分我已經畀少咗你。你搞到我喊，係咪要扣你分呀？」另一嘉賓評審陳奐仁亦大讚金凱有一套屬於他的控制大細聲方法。