張繼聰不甘賀歲片捱插罷睇影評網反擊　親自開直播回應風波

近日網上有影評專頁，指今年幾套港產賀歲片「票房差合理」，又指「差到尷尬睇唔晒要先離場」，引來其中《祥賭必贏》男主角張繼聰不滿，留言表明以後罷睇該專頁，更有網民質疑專頁言論偏頗，力撐阿聰。

阿聰今午進行直播，指以前在演藝學院求學寫評論時，覺得影評似導遊：「可能觀眾未接觸到電影，需要影評人去導讀、介紹應該從咩角度去切入欣賞，唔係一定讚，可以係彈。」他指每個人可以各有喜好，無論好與壞的評價，自己都會接受：「我都唔介意去大家嘅節目（影評人）傾吓偈，我都想知依家觀眾鍾意咩。做戲最好玩係冇標準，就算全世界、每個年代演技風格都唔同。」

談到專頁狠批今年賀歲片，搞到有網民認為全部不值得入場支持，阿聰即說：「作為呢一代仲喺到努力緊嘅電影人，我哋都仲會一直努力做落去。如果大家都係想呢行好啲，可唔可以用一個好啲嘅方法導讀？喺大眾嚟講，只不過係套電影，但喺我眼中，係我哋嘅行業，我內心感受係以前得，依家都得，但要靠每一個人努力。」

至於該專頁則於今日黃昏時留言承認失言並道歉，又指當日搞到要提早離場的賀歲片並非《祥》片。專頁稱相信電影評論好壞都應該可以直抒己見，又重申就算是賀歲片，都不應該粗製濫造。