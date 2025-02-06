陳柏宇被篤背脊呻老婆唔扔嘢　符曉薇開Live鬧老公成舊垃圾

陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）向來恩愛，又不時將生活之日常與大家分享，夫妻一直毫無忌諱。柏宇日前做完鄭裕玲姐訪問，內容有談及老婆，Leanne趁晚飯時開Live，有不少網民留言篤柏宇背脊，指她講老婆壞話，非常搞笑！此時Leanne質問忙着醫肚的老公：「啲人話你講我壞話，話我唔扔嘢喎！我唔係唔扔嘢，我扔咗好多玩具，前排先將好多衫畀人！」面對老婆質問兼自辯，柏宇大膽駁嘴：「如果衣櫃反映唔到呢件事，其實係唔夠！」Leanne反擊：「其實係唔會反映得到㗎！因為女仔係要咁多衫㗎！我咪買咗啲櫃整好哂，呢啲嘢唔係我，係你個女㗎！」

聽到老婆的解釋，柏宇露出無奈表情，並堅持己見：「唔係添置衣櫃，係要啲衫擺到落去！」見陳伯講一句窒一句，Leanne有點火起：「你唔好將我同你比呀！你唔需要咁多衫係因為你做嘢有衫，同埋你平時出街成舊垃圾咁，我唔可以成舊垃圾咁！你可唔可以新年都好似助票嗰啲區議員咁樣？」見老婆以「垃圾」形容自己，食飯中的柏宇都忍唔住笑。

而他決定繼續醫肚，收口不還擊，怎料老婆咬住唔放：「仲話我結婚前好想做嘢，結咗婚唔想做嘢，隊晒我啲嘢出去啦！」柏宇自保：「Do姐問我吖嘛！」Leanne說：「咁你有冇講我好嘅嘢呀？」開始救生的柏宇說︰「當然有！」Leanne問：「咁係咩？」柏宇帶點尷尬，笑說：「我話你存在囉！」講完兩公婆一齊笑。夫妻之道，不外乎以笑化解火氣。

柏宇續說：「我喺出面成日讚你，我讚你唔係因為我要讚你，純粹因為係事實。」此答案Leanne半收貨，接着她給老公一個考驗，要求對方講出她的新優點！柏宇即說：「咁你做啲新鮮嘅嘢出嚟吖。」Leanne謂：「你自己諗自己發掘囉！」柏宇食啖飯又說：「你都話唔到畀我聽，我點發掘？」Leanne反擊：「我話畀你聽就係自己讚自己啦！」你一言，我一語，一場同Grade的辯駁，勝負其次，交流為重。

老婆再三要求，要即時講出伴侶新優點下，柏宇惟有努力思考，終於搵到：「你好畀心機咁搞你嗰盤生意！」講完擰轉面，自知難令對方收貨。最後老婆篤住枱狠狠地說：「我下次要聽新鮮嘅，寫出嚟呀！」無意反抗的柏宇繼續食飯， 終獲Leanne放過他。