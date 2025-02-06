《哪吒2》票房鍊贏《長津湖》　吳京王位被奪照嗌加油

內地動畫《哪吒之魔童鬧海》票房繼續衝擊內地電影市場，今日（6日）早上，《哪吒2》票房就已經超《戰狼2》，因《哪吒2》票房大破57億人民幣（下同，約60.92億港元），超越《戰狼2》56.94億（約60.86億港元）票房，升至中國影史票房第二，同距離超越《長津湖》57.75億（約61.72億港元）票房僅一步之遙。估唔到中午12點，《哪吒2》已成功登頂，以57.76億（約61.74億港元），正式成為中國影史第一名！

《哪吒2》僅用時8日5小時就登頂中國影史票房榜冠軍，截至目前預測最新總票房94.20億（約100.69億港元）。大年初七（4日）當日更佔據當日70%以上嘅大盤份額，大幅刷新了地影史春節檔電影票房紀錄。截至目前，內地電影專業版數據顯示，《哪吒2》已打破70餘項票房紀錄，並暫居2025年全球電影票房冠軍。

分別主演《長津湖》及《戰狼2》嘅武打巨星吳京，一直都係票房保證，依家兩套叫好叫座電影均被打敗，佢都唔怕「王位」被奪，今日主動上載《哪吒2》劇照，留言打氣：「小哪吒，衝 衝 衝！」施展其號召力，助《哪吒2》成功獲封第一。