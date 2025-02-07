汪小菲一沉百踩　舊愛爆猛料：和大S結婚第2年就出軌

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日於日本流感併發肺炎猝逝，尋日（7日）老公具俊曄為捍衞亡妻畢生心血及與內地富二代前夫汪小菲所生的一對仔女，罕有發表公開聲明，暗斥汪小菲為「裝很淒涼的淋雨亂跑」，並表示對於孩子應得的財產，會在律師監督下妥善維護，自己亦會將所有遺產繼承權利讓給S媽。就連汪小菲昔日小三張穎穎亦發文替大S抱不平，指控汪小菲「立愛妻人設」，反遭台灣資深傳媒人葛斯齊炮轟：「現在哪輪得到過往的小三出來指摘」且甚至還被直指曾私下聯繫過大S，嬲得張穎穎再次給出回應。

張穎穎強調，自己根本不認識大S、也從未聯絡過對方：「他（指汪小菲）真的好惡，一個快50歲的男人可以是傻白甜？用這種方式洗白自己？我不相信這種言論會有人信，你真的又老又味又悵又惡又蔫又壞，那我就來說一下，他在結婚第二年就出軌過，他欺騙過的女生不計其數，別逼我，看誰知道的和證據更多，我從未拿出一個證據，夠仁義了。」

對於有網友惡言稱大S設局同汪小菲離婚，對此張穎穎繼續暗示為汪小菲方僱水軍攻擊，強烈譴責：「人都過世了，你還在下水軍？你的心呢？50歲精明老男人拖着70歲勢力老母被騙？誰被騙你家都不會被騙！你們會喝人血吃人肉。」