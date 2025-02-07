Taylor不滿被「好姊妹」利用反面？新片女拍檔傳與Blake不和

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）影星妻子Blake Lively去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）鬧出連番負面新聞，Blake去年底入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽及令她患有嚴重情緒困擾。Justin之後反告爆料的報章、Blake與賴恩誹謗索償巨額。而近日有網民爆料原來Blake不止與Justin不和，她亦與即將下月上映的新作《小心幫忙2》（Another Simple Favor）的女星Anna Kendrick不和！

據知2人於2018年合作首集時已「憎恨對方」，有網民發現Anna與Blake於2018年為首集宣傳時已在訪問中「互窒對方」，Anna說：「我同賴恩拍攝電影《The Voices》時與Blake見過幾次，我以為佢（Blake）好友善，但我真係唔認識佢。」Anna當時似是開玩笑說畢即向Blake大叫：「你唔好掂我呀！」之後Blake反擊表示：「我永遠都做唔到迪士尼嘅公主因為冇Anna咁有歌喉。」Anna聽罷即回應：「小鬆餅，做你真係難！」

除了Anna之外，原本與Blake是「好姊妹」的美國天后Taylor Swift亦被傳不滿被她利用而反面。據知Blake控告Justin時已將Taylor「扯落水」稱她是「自己友」。Justin早前亦爆曾與Blake於她位於紐約的閣樓住所討論她改《痛》劇本一事，整個討論過程超級激烈，他表示當時感到被「伏擊」因為賴恩與Taylor都有到場。Taylor方面即向傳媒解釋指Blake經常叫Taylor到她的家，Taylor當時並不知道當日還有其他人在場，所以不知道他們與Justin會面。而近日有傳Justin與Blake的官司開審可能傳召Taylor Swift做證人，令她覺得自己被Blake利用。而有網上調查，結果有82％網民一致認為Blake背叛了Taylor。