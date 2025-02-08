茱莉安摩亞和泰迪史雲頓同框　訴說女性的故事

著名西班牙同志導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）從前拍過《論盡我阿媽》（All About My Mother）、《對她有話兒》（Talk to Her）與《浮花》（Volver）等得獎電影，歌頌女性主義，深受一班藝術片迷歡迎，其新作《隔壁的房間》（The Room Next Door）是他首部英語電影，由英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）與美國女星茱莉安摩亞（Julianne Moore）主演，以安樂死主題，結果成功《威尼斯電影節》最高榮譽金獅獎。故事講述年輕時在雜誌社工作的兩個女子，曾經是親密好朋友，其後分道揚鑣，一個成為戰地記者，另一個成為作家。多年後她們重逢，其中一人已經患上末期癌症，她邀請對方跟自己住進度假屋，在隔壁房間她走完人生最後一程。

泰迪受訪時談到荷里活很少有集中在兩個女性角色的故事：「唔止係女性知道女性存在，同知道女性故事係好有趣，而我哋都一齊喺度創作緊佢哋。」茱莉安大讚導演：「佢好尊重女性體驗。我諗呢個係佢細個時坐喺廚房張台下面，吸收佢媽媽同朋友傾計講緊嘅動人故事，明白佢哋嘅觀點。我諗佢係向來有女性觀點，會歌頌嗰個世界。當你作為一個演員同艾慕杜華合作，你會非常覺得自己被重視。」