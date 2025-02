茱莉安摩亞和泰迪史雲頓同框　訴說女性的故事

著名西班牙同志導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)從前拍過《論盡我阿媽》(All About My Mother)、《對她有話兒》(Talk to Her)與《浮花》(Volver)等得獎電影,歌頌女性主義,深受一班藝術片迷歡迎,其新作《隔壁的房間》(The Room Next Door)是他首部英語電影,由英國女星泰迪史雲頓(Tilda Swinton)與美國女星茱莉安摩亞(Julianne Moore)主演,以安樂死主題,結果成功《威尼斯電影節》最高榮譽金獅獎。故事講述年輕時在雜誌社工作的兩個女子,曾經是親密好朋友,其後分道揚鑣,一個成為戰地記者,另一個成為作家。多年後她們重逢,其中一人已經患上末期癌症,她邀請對方跟自己住進度假屋,在隔壁房間她走完人生最後一程。

泰迪受訪時談到荷里活很少有集中在兩個女性角色的故事:「唔止係女性知道女性存在,同知道女性故事係好有趣,而我哋都一齊喺度創作緊佢哋。」茱莉安大讚導演:「佢好尊重女性體驗。我諗呢個係佢細個時坐喺廚房張台下面,吸收佢媽媽同朋友傾計講緊嘅動人故事,明白佢哋嘅觀點。我諗佢係向來有女性觀點,會歌頌嗰個世界。當你作為一個演員同艾慕杜華合作,你會非常覺得自己被重視。」